Die berittene Polizei kommt also nicht - und die Zukunft der primär Betroffenen ist ungewiss.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/HANS KLAUS TECHT

Nun ist ist klar: Die berittene Polizei, zärtlich besetztes Steckenpferd eines ehemaligen Innenministers, kommt nicht. Abwurf. Viele sagten etwas dazu – nicht aber die Betroffenen selbst. Allerhöchste Zeit!



Dem Kolumnenschreiber wurde eine Stellungnahme von Wallach D. (voller Name der Redaktion bekannt) zugespielt: "So nicht! Was denken sich die? Ich war der Erste im Sommer 2018. Dass ich damals einen Polizeireiter aus dem Sattel beförderte, tut mir ja leid. Ich habe mich entschuldigt! Und jetzt? Soll ich zum Fiakerpferd werden und asiatische Touristen durch Wien kutschieren? Hutschenpferd im zweiten Bildungsweg? Ich bin eine Fachkraft, aber mittlerweile schon acht Jahre alt."