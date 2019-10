Facebook

© (c) AP (Kerstin Joensson)

Tier und wir – eine ganz besondere Beziehung: Viele im Land sind erklärte Fleischtiger, die ihr regelmäßiges Schnitzerl am Teller nicht missen wollen – ohne dabei zu viel darüber zu erfahren, woher es nun eigentlich kommt. Viele von uns sind gleichzeitig Menschen mit zärtlich-aufopfernder Affinität für Hund, Katz und Co., die sie sich in ihr Zuhause holen: eine wundervolle Bereicherung unseres Lebens.



Wir beziehen Tiere in unsere Gesellschaft mit ein, allerdings auf unterschiedlichste Art. Unsere Tierliebe ist höchst selektiv: Gerade am heutigen Welttierschutztag sollten Blicke auf diesen Widerspruch fallen. Unser Land pendelt zwischen aufopfernder, milliardenschwerer Obsorge für seinen Haustierbestand und (noch) anhaltendem Zug zum Billigfleisch aus dem Supermarkt. Eine seltsame Ambivalenz, womöglich nicht so weit entfernt von einer Unterart der Scheinheiligkeit?



Endet unsere eher mäßig ausgeprägte Empathie für Nutztiere nicht verlässlich am Preisschild eines in Plastik abgepackten Fleischstückes? Im letzten Wahlkampf poppte dann auf Zeit die Frage auf, ob das Allerwelts-Schnitzel nicht viel zu billig sei. Wie kann es denn überhaupt so günstig angeboten werden? Jeder Konsument entscheidet mit jedem einzelnen Kauf darüber mit, wie Tiere gehalten, transportiert und verarbeitet werden und welchem der Produzenten er sein Geld wofür gibt.