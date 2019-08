Bedrohte Tierart Kaiseradler: 22 Brutpaare, aber nur 29 Jungvögel

22 Brutpaare wurden dieses Frühjahr in Österreich verzeichnet - leider mit geringer Produktivität, da lediglich 29 Jungvögel schlüpften, so eine Aussendung der Vogelschutzorganisation am Mittwoch.