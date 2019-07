Das Tier wurde zuerst von der Polizei versorgt und dann in ein Tierheim gebracht.

Das ausgesetzte Tier landete bei der Polizei © Polizei Wien

Jugendliche fanden am Sonntagabend Auf der Schmelz in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ein Kaninchen und verständigten sofort die Polizei. Das offensichtlich ausgesetzte Tier befand sich in einem mit Salat ge-füllten Plastiksack.

Beamte der Polizeiinspektion Wurmsergasse stellten das Tier sicher und versorgten es auf dem Wachzimmer, danach übernahm die Tierrettung der Stadt Wien die weitere Versorgung des Kaninchens. Es er-folgte eine Anzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei gegen unbekannt.