Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) AP (KENNY KEMP)

Ein Mann, der im Horsetooth Mountain Open Space Park in Colorado unterwegs war, hat einen angreifenden Puma mit bloßen Händen erwürgt. Er überlebte die Raubtier-Attacke mit einigen Verletzungen.

Der Mann lief in Colorado allein durch den Wald, als ihn ein Puma von hinten attackierte. Doch statt um sein Leben zu rennen, nahm es der Mann mit der Raubkatze auf. Dabei wehrte er sich mit den Händen gegen das fast 40 Kilo schwere Tier und erwürgte es.

Der Park wurde nach dem Vorfall aufgrund "erhöhter Puma-Aktivitäten" für die Öffentlichkeit gesperrt. Er soll erst Ende der Woche wieder geöffnet werden.

Links zum Thema Pumawelpe in Wohnung gehalten

Ranger sind baff

Auch die Park-Behörden sind über die Kraft des Mannes erstaunt. "Der Jogger hat alles getan, um sein Leben zu retten. Im Fall eines Puma-Angriffs braucht man tatsächlich alle Kraft, um sich gegen ihn zu wehren - genau wie es dieser Mann getan hat", erklärt Mark Leslie, Manager von Colorado Parks and Wildlife.

Begegnungen mit Pumas sind in Nordamerika sehr selten, denn normalerweise meiden sie Menschen. Die Rangers mutmaßen, dass bei dem Tier der Jagdinstinkt ausgelöst wurde. In den vergangenen 30 Jahren wurden in Colorado drei Menschen durch Puma-Angriffe getötet.

Illegal: Pumawelpen als Haustier gehalten Die Vermieterin wurde auf das illegale Tier aufmerksam und alarmierte die Behörden der Stadt Lahr in Baden-Württemberg. Die Wildkatze wurde beschlagnahmt. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende 2018, berichtete der Tierschutzverein Vier Pfoten am Donnerstag, der "Tikam" in Obhut nahm. VIER PFOTEN Das Pumamännchen war zu diesem Zeitpunkt zwei Monate alt und wurde legal in Tschechien erworben, allerdings illegal nach Deutschland gebracht. VIER PFOTEN Ohne Haltungsgenehmigung, Einfuhr- und Ausfuhrpapiere zwischen Tschechien und Deutschland und mit vertauschten Impf- und Herkunftsnachweisen wurde das Tier bei einem tschechischen Züchter für 2.300 Euro erworben und im Auto nach Deutschland gebracht. VIER PFOTEN "Tikam" war nicht einmal gegen Tollwut geimpft und musste nun deshalb unter Quarantäne gestellt werden. VIER PFOTEN "Die Haltung eines Pumas in einer kleinen Wohnung ist nicht nur absolute Tierquälerei, sondern auch gefährlich für Besitzer und Nachbarn. VIER PFOTEN Was jetzt noch klein und niedlich aussieht, entwickelt sich später mal zu einem bis zu 100 Kilo schweren Raubtier", sagte Florian Eiserlo, Betriebsleiter der Vier-Pfoten-Großkatzenstation "Tierart" in Maßweiler, wo "Tikam" nun untergebracht ist. VIER PFOTEN Dort wird der Puma nach der Quarantäne sein neues, artgemäßes Zuhause finden. Eine Auswilderung ist laut Vier Pfoten nicht möglich, da "Tikam" ausschließlich menschlichem Kontakt ausgesetzt war und in freier Natur nicht überlebensfähig wäre. VIER PFOTEN Das Männchen hatte noch zwei Geschwister, die an einem Erlebnispark in Deutschland verkauft wurden. VIER PFOTEN VIER PFOTEN VIER PFOTEN 1/10