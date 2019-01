Facebook

Der Haussperling "gewann" heuer die Vogelzählung © kk

Vielen Kärntner ist es schon aufgefallen: Heuer machen sich die Vögel an den Futterstellen in den Gärten rar. Bei BirdLife Kärnten häufen sich seit Tagen und Wochen Anrufe mit der Frage: „Wo sind denn die Vögel?“

„In einem schneelosen Winter verteilen sich die Vögel im Umfeld und nicht an den Futterstellen“, sagt Andreas Klewein von BirdLife Kärnten. Und es kommt noch etwas dazu: „Heuer ist ein Fichtenmastjahr. Es gibt also Fichtenkörner und andere Samen im Überfluss“, erklärt Klewein. Vögel finden also ihr Futter in der freien Natur.

Was BirdLife auffällt: Die Zahl der Kärntner Vogelliebhaber wächst. Beteiligten sich im Vorjahr 1015 Menschen an der „Stunde der Wintervögel“, waren es heuer um neun mehr. Sie alle zählen zwischen 4. und 6. Jänner nach vorgegebenen Regeln Vögel.

Aktuelle Ergebnisse

Seit gestern liegt das Ergebnis der heurigen Zählung vor. Es fiel aus den bereits erwähnten Gründen deutlich magerer aus als im Vorjahr. Waren es im Schnee-Jänner 2018 45 Vögel pro Garten, sank die Zahl im schneelosen Jänner 2019 auf 32. Insgesamt wurden heuer in Kärnten 23.785 Vögel gezählt, im Vorjahr waren es 31.962, also um 8177 Exemplare mehr.

Platz 2 bei der Vogelzählung: der Feldsperling Foto © kk

Platz 3 bei der Vogelzählung: die Kohlmeise Foto © Ars Ulrikusch - Fotolia

Spitzenreiter waren die Spatzen. Der Haussperling landete auf Platz 1, gefolgt von Feldsperling und Kohlmeise. Das sind die gleichen Sieger wie ein Jahr zuvor. Damals allerdings ins umgekehrter Reihenfolge: Die Kohlmeise „gewann“ vor dem Feldspatz und dem Hausspatz.

Zahlen und Fakten 32 Vögel pro Garten wurden 2019 bei der „Stunde der Wintervögel“ in Kärnten gezählt. Ein Jahr vorher waren es 45. Aber damals lag auch viel mehr Schnee. 23.785 Vögel wurden heuer bei der "Stunde der Wintervögel" heuer in Kärnten gezählt. Im Vorjahr waren es 31.962, also um 8177 Exemplare mehr. 78 Prozent der Gärten lagen in der Anflugschneise von Kohlmeisen. Sie haben damit die weiteste Verbreitung aller Vögel. Blau-, Tannen- und Haubenmeisen wurden seltener gesichtet als im Vorjahr. 595 Rotkehlchen wurden heuer gesichtet. Das bei Vogelbeobachtern so beliebte Tier landete damit auf Platz 12.