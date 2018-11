In Indonesien gefunden Toter Wal mit über 1100 Plastikteilen im Bauch gefunden

Tier, das an der Küste Indonesiens gefunden worden war, hatte sechs Kilo Kunststoff in sich. Indonesien gilt neben China und den Philippinen als einer der größten Verursacher von Plastikverschmutzung in den Ozeanen.