Hai-Experte im Interview"Der Hai vereint menschliche Grundängste"

Discovery Channel

Herr Ritter, warum sitzt die Angst vor dem Hai so tief?

ERICH RITTER: Er vereint menschliche Grundängste. Er kommt aus dem Dunkeln. Er kommt aus der Tiefe. Er kommt überraschend. Er kann uns bei lebendigem Leib fressen. Und dabei befinden wir uns in einem Medium, das uns unbekannt ist, und haben keine Abwehrmöglichkeiten.



Sie befassen sich mit Hai-Angriffen. Wie gehen Sie in diesen Fällen vor?

RITTER: Ich gehöre dem GSAF (Global Shark Attack File) des Shark Research Institutes an. Es verfügt über ein Netz freiwilliger Sachbearbeiter. Vor allem die Wundbilder sagen viel über das Verhalten des Tieres und den Unfallhergang aus. Ist das Wundbild unklar, rekonstruiere ich es im Labor mit einem Mannequin. Über der entsprechenden Körperstelle wird Lehm verteilt, dann wird mit passenden Kiefern – Art und Größe – die Wunde rekonstruiert. Wir versuchen aber auch immer, die Gegebenheiten am Unfallort zu untersuchen – Sicht, Tiefe, Strömung, Wetterverhältnisse . . . Natürlich werden auch die Opfer interviewt.



Warum kommt es zu Hai-Angriffen?

RITTER: Anders als erwartet, sind Haie die harmlosesten Großraubtiere, die über 50 Kilo schwer werden. Haie an sich sind nicht gefährlich, was gefährlich werden kann, sind die Situationen, in die wir uns begeben. Es sind scheue Tiere, die sich dem Menschen meist vorsichtig nähern, wenn überhaupt. Wir haben pro Jahr zwischen 80 und 100 Ereignisse, wovon zwischen sechs und zehn Unfälle tödlich enden. Im Vergleich dazu sterben pro Jahr fast 90.000 Menschen an Schlangenbissen und knapp 3000 durch Flusspferde. Dass man oft von Hai-Unfällen liest, hat nichts mit der Häufigkeit zu tun, sondern damit, dass schon kleinste Kratzer aufgeblasen werden.



Sie wurden ja selbst schon von Haien angegriffen . . .

RITTER: Jeder Berufsfeuerwehrmann hat sich schon einmal verbrannt. Es ist Teil jedes Berufs, der mit unkontrollierbaren Situationen verbunden ist.



Hat diese Erfahrung das Bild des Tieres für Sie beeinflusst?

RITTER: Es war nicht das erste Mal, dass ich gebissen wurde, auch nicht das letzte Mal, doch es war der erste Biss, der mir beinahe das Leben gekostet hätte. Die Veränderung, die ich während der Genesung durchmachte, war aber, dass ich mich noch mehr zu den Tieren hingezogen fühlte, und es nicht erwarten konnte, wieder mit ihnen zu arbeiten.



Sie untersuchen die Hai-Mensch-Interaktion. Wie sollte man sich denn bei einer Begegnung verhalten?

RITTER: Ist man beim Planschen – aufhören und sich hinstellen. Ist man beim Schwimmen, mit der aktiven Bewegung aufhören und sich vertikal positionieren. Dabei mit dem Hai um die eigene Achse drehen, aber nie weglaufen oder wegschwimmen. Kommt ein Hai so nahe, dass er sich berühren lässt, kann man ihn, wenn er auf einen zuschwimmt, ganz sanft wegstoßen. Hat dies keinen Effekt und der Hai schwimmt wieder auf Sie zu, sollte man sich zum Tier hin bewegen. Will man sich aber zurückziehen, sollte man sich nur dann aktiv vom Hai wegbewegen, wenn er wegschwimmt – sobald er wieder eindreht, aber sofort wieder mit der aktiven Bewegung aufhören.



Dabei müssen in Wirklichkeit Haie ja mehr Angst vor uns Menschen haben . . .

RITTER: Die Überfischung der Haie ist wohl die größte ökologische Zeitbombe unserer Generation. Haie sind die Kontrolleure aller marinen Nahrungsketten. Sie verhindern, dass sich kranke, schwache Tiere fortpflanzen oder dass Epidemien ausbrechen. Töten wir weiter so viele Haie, gibt es niemanden mehr, der diese Aufgaben übernimmt.

© Privat

ZUR PERSON Erich Ritter hat an der Universität Zürich in Verhaltensökologie promoviert. Er ist Spezialist im Bereich der Hai-Mensch-Interaktion, Hai-Verhaltensforscher und Sachverständiger bei Global Shark Attack File. www.sharkschool.com

