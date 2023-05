"Da! Sie sind gerade vorbeigefahren! Mein Gott! Sie haben gewunken!" Mit "sie" meint die eifrig am Handy nestelnde Mary aus Houston, Texas, das britische Königspaar in einer Limousine. Mary kam mit einer Gruppe eigens aus den USA. Auf der "Mall" in der City of Westminster in London geht akut Vorfreude um. Das Wetter ist aufgelockert bewölkt, die versammelte Menge fortgeschritten aufgeregt.