"Das passt alles nicht zusammen", stellt die Politologin Melanie Sully im Interview fest: Gemeint ist das verquere Verhalten des emigrierten britischen Prinzen Harry (38), der seit seinem Abgang nach Kalifornien zwischen Anklage und Wehmut, Rache und Bedauern oszilliert. "Am Anfang hatten vor allem Junge noch Sympathien für Harry und Meghan gehabt – das Leben im Königshaus bringt Einschränkungen. Dann aber kam diese Netflix-Dokumentation." Die sechsteilige Eigenbelangsendung, in der er und seine Frau Meghan (41) sich darstellten, spülte Millionen in die Haushaltskasse: vergoldeter Fehdehandschuh.