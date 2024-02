Die Krebs-Diagnose für König Charles III. hat in der britischen Bevölkerung weithin Betroffenheit ausgelöst und die Royals selbst vor eine schwierige Aufgabe gestellt diese Woche. In Erwartung einer womöglich mehrmonatigen „Auszeit“ für den 75-jährigen Monarchen werden jetzt in aller Eile andere Mitglieder des Königshauses mobilisiert.