Mexiko Geschlossene Friedhöfe am Tag der Toten

In Mexiko begeht man am 2. November den wichtigsten Feiertag im Jahr. Am Tag der Toten, spanisch "Día de Muertos", gedenkt man in freudiger Art und Weise den Verstorbenen, üblicherweise mit riesigen, bunten Festen. Im Vorhof der US-Wahl und dem Coronavirus ist freilich vieles anders.