Feuerball Beeindruckende Bilder von verglühendem Meteor

Der Feuerball wurden von mehreren Augenzeugen gefilmt © Screenshot/Severe Weather Europe/Tomislav Čar

Zahlreiche Augenzeugen berichteten von einem Feuerball, der am Freitag kurz nach 10.30 Uhr am Himmel über dem nördlichen Balkan zu sehen war. In den sozialen Medien gibt es mehrere Videos und Bilder, die das Phänomen am Himmel zeigen. Zusätzlich, so die Berichte, soll es auch einen sehr lauten Knall gegeben haben. Die Stoßwelle war sogar so stark, dass sie von seismografischen Geräten aufgezeichnet wurde. Der Feuerball wurde nicht nur in Kroatien, sondern auch von Italien, Österreich, Ungarn und Slowenien aus beobachtet.

Dieses Video von Tomislav Čar zeigt den Meteor über Zagreb, Kroatien:

Der Meteor dürfte nach Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht sein. Es besteht die Möglichkeit, dass Reste auf die Erde gefallen sind, heißt es in einem Bericht auf "Severe Weather".

Auch von der Kvarner Bucht aus war das Ereignis zu sehen:

Zu sehen war ein heller Lichtblitz gefolgt von einer Rauchwolke. Einige Beobachter berichten auch von zitternden Fenstern während der Stoßwelle.

Laut der kroatischen astronomischen Vereinigung "Hrvatski Astronomski Savez" war der Meteor mit einer geschätzten Masse von 5,5 Tonnen und einer Größe von rund 1,5 Metern mit 20 km/s unterwegs. Die geschätzte Energie, die beim Verglühen entstand, lag bei 0,34 Kilotonnen. Der Flug soll über Slowenien geendet haben. Kleinstteile - bis zu zehn Gramm schwer - könnten auch auf die Erde gefallen sein.