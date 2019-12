Eine 17-Jährige nahm auf dem Fresno Yosemite Airport im US-Bundesstaat Kalifornien einen Privatjet in Betrieb. Bevor sie abheben konnte, fuhr sie das Fluggerät gegen eine Wand.

Am Flugzeug entstand großer Sachschaden © Twitter/CBS Sacramento

Ein 17 Jahre altes Mädchen hat im US-Bundesstaat Kalifornien auf dem Fresno Yosemite Airport einen Privatjet gekapert und ist damit gegen eine Wand gefahren. Ein Video zeigt die Aktion der Bruchpilotin. Nach einer Rund auf dem Flugfeld, krachte das Fluggerät gegen einen Zaun und ein Gebäude des Flughafens. Zuvor war das Mädchen über einen Sicherheitszaun geklettert.

Die Polizei traf die Teenagerin noch mit dem Headset am Kopf im Cockpit sitzend an. Sie soll verwirrt gewesen sein. Niemand wurde bei dem Zwischenfall verletzt. Am Flugzeug entstand großer Sachschaden.