Auge in Auge

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Szenen im Zoo von Neu Delhi wurden gefilmt © Screenshot/YouTube

In Indien hat sich ein Mann am Donnerstag neben einen ausgewachsenen Löwen gesetzt und dabei überlebt. Der Mann sei auf ungeklärte Weise in ein Gehege des Zoos von Neu Delhi gelangt und habe das Tier scheinbar unbeeindruckt angestarrt, zeigen Videoaufnahmen.

Ein Zoo-Mitarbeiter bestätigte die Echtheit auf Aufnahmen. Die Polizei sagte örtlichen Medien, der Mann sei psychisch labil.

Unfassbares Glück

Experten zufolge hatte der Mann unfassbares Glück: "Ein Löwe dieser Größe kann einen Menschen in 15 Sekunden töten", sagte der Präsident der Umweltschutzorganisation Wildlife Conservation Trust, Anish Andheria, dem Fernsehsender NDTV. Er glaube, dass der Löwe den Mann im Gehege wohl mit der Zeit angegriffen hätte, wäre er nicht gerettet worden.

Schon früher sind Leute im Zoo in Neu Delhi in ein Löwengehege gelangt. Nicht immer konnten sie dabei rechtzeitig herausgeholt werden, wie lokale Medien berichteten.