Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Baum begrub acht Autos unter sich © (c) APA/dpa/Markus Wüllner

In Dortmund in Nordrhein-Westfale ist in einer Straße, die parallel zu einer Einkaufsstraße liegt, am Donnerstag am helllichten Tag plötzlich ein 30 Meter hoher Kastanienbaum umgestürzt. Menschen wurden wie durch ein Wunder nicht verletzt. Allerdings wurden vier Wagen schwer beschädigt - Dach-, Front- und Seitenscheiben wurden zerstört. Bei weiteren vier Autos gab es Blechschäden.

Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften rund fünf Stunden im Einsatz.