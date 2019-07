Whiskey-Trinker müssen sich also keine Sorgen machen, dass der Nachschub ausgehen könnte. Außerdem war der in den Fässern gelagerte Whiskey noch relativ jung.

Feuer in Lagerhalle zerstörte 45.000 Fässer Jim-Beam-Whiskey © AP

Ein Feuer in einer Lagerhalle im US-Staat Kentucky hat 45.000 Fässer Whiskey der Marke Jim Beam zerstört. Der Brand sei womöglich durch einen Blitz ausgelöst worden, teilte der Spirituosenhersteller Beam Suntory am Mittwoch mit. Verletzt wurde demnach niemand. In den Lagerhallen von Jim Beam in Kentucky werden insgesamt rund 3,3 Millionen Fässer aufbewahrt.

Keine Engpässe

Whiskey-Trinker müssen sich also keine Sorgen machen, dass der Nachschub ausgehen könnte. Außerdem war der in den Fässern gelagerte Whiskey noch relativ jung. "Angesichts des Alters des verlorenen Whiskeys wird dieses Feuer die Verfügbarkeit von Jim Beam für Verbraucher nicht beeinträchtigen", erklärte Beam Suntory.