''Größter Fund aller Zeiten''Riesige Cannabis-Plantage entdeckt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Hamik - Fotolia

Eine riesengroße Cannabis-Plantage mit rund 13.000 Pflanzen haben griechische Drogenfahnder in der Nähe von Athen entdeckt. Die Ernte hätte den Betreibern sechs Millionen Euro eingebracht, teilte ein Polizeisprecher im Staatsfernsehen (ERT) mit. Es sei "der größte Fund aller Zeiten".

Zudem wurden mehrere Schusswaffen sichergestellt. Sechs der mutmaßlichen Betreiber der Plantage wurden festgenommen.

Die Plantage befand sich in einem unwegsamen hügeligen Gelände rund 50 Kilometer nordwestlich von Athen. Nach weiteren sieben Tätern wird demnach gefahndet. Es handle sich um eine Bande, deren Mitglieder aus Albanien und Griechenland stammten, hieß es seitens der Polizei.

Jedes Jahr werden in Griechenland Tonnen der Droge sichergestellt. Albanien und das benachbarte Griechenland gelten als die Gebiete mit der größten Cannabis-Produktion in Europa. Ein Teil werde mit Schnellbooten nach Italien gebracht, ein anderer Teil hauptsächlich in den Großstädten Athen und Thessaloniki sowie auf den Jetset-Inseln in der Ägäis "konsumiert", hieß es aus Polizeikreisen.