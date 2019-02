Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der vordere Teil der Gangway am Flughafen Barnaul in der Region Altai plötzlich einstürzt.

Gangway eingebrochen: Passagiere stürzten auf Rollbahn © Screenshot/Youtube

Wegen einer defekten Flugzeugtreppe sind mehrere Passagiere auf dem Weg zu ihrer Maschine in Sibirien auf die Rollbahn gestürzt. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der vordere Teil der Gangway am Flughafen Barnaul in der Region Altai plötzlich einstürzt. Sechs Menschen, die gerade das Flugzeug betreten wollen, fielen einige Meter in die Tiefe auf den Boden.

Vier Passagiere seien verletzt worden, teilten die lokalen Behörden Dienstag in der Früh mit. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Medienberichten zufolge war die Passagierbrücke erst vor kurzem gewartet worden. Die Behörden untersuchten auch, ob der Flughafenbetreiber alle Sicherheitsbestimmungen erfüllt hatte.