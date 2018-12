Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Die russische Raumfahrt will bei Starts zur Internationalen Raumstation ISS auf die kurze Flugbahn mit nur zwei Erdumkreisungen übergehen. "Flugzeit drei Stunden", schrieb Dmitri Rogosin, Leiter der Raumfahrtbehörde Roskosmos, auf Twitter. Als nächstes solle ein Progress-Raumfrachter im März die Ultrakurzstrecke vom Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS nutzen.

Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года.

Продолжительность полёта - 3 часа.

Через полтора года будем доставлять на #МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя. pic.twitter.com/78lBWqNN0R — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16. Dezember 2018

"In eineinhalb Jahren werden wir Kosmonauten und Weltraumtouristen schneller auf die ISS bringen als ein Flug von Moskau nach Brüssel dauert", schrieb Rogosin am Sonntag. An den kürzeren Flügen arbeitet Roskosmos seit längerem. Zum ersten Mal dockte ein Progress-Frachter im Juli nach nur zwei Erdumrundungen an der Raumstation an. Ansonsten sind mittlerweile vier Erdumkreisungen in sechs Stunden üblich. Davor haben die Flüge zum sogenannten Außenposten der Menschheit im All zwei Tage mit 34 Umrundungen der Erde gedauert.