Ein 28-jähriger Einwanderer aus Westafrika hat in Kanada den Lotto-Jackpot gewonnen - und das gleich zweimal.

Melhig Melhig ist der glückliche Gewinner © APA/AFP/Western Canada Lottery C

Melhig Melhig rubbelte innerhalb von fünf Monaten zweimal das richtige Los frei und gewann damit insgesamt 3,5 Millionen kanadische Dollar (2,3 Millionen Euro).

Als erstes wolle er sein Englisch verbessern und dann "etwas Nützliches" lernen, zum Beispiel Zimmermann, sagte Melhig der Lottogesellschaft auf die Frage, was er mit dem Geld anfangen wolle. Der junge Mann war vor zwei Jahren nach Kanada eingewandert und lebt mit seiner Familie in Winnipeg im Westen des Landes. Im April kaufte er sein erstes Glückslos, im August das zweite. Mit dem ersten Gewinn kaufte er ein Haus für sich und seine Familie. Jetzt will er sich eine kleine Firma - vielleicht eine Tankstelle oder Autowaschanlage - kaufen und "zur Schule gehen", wie er meinte.

Die Lottogesellschaft habe Melhigs Gewinne überprüft. Es sei alles mit rechten Dingen zugegangen, sagte eine Sprecherin der Western Canada Lottery Corporation.