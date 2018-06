Neuer Trend "The Floss": Warum die ganze Welt nun diesen Tanz übt

Der "The Floss"-Tanz vom Backpack Kid ist der Trend des Jahres. Auch Promis sind bereits fleißig am Tanzen.

Mit diesem Auftritt wurde der Tanz zum Internethit © Youtube

Nach Gangnam Style und Harlem Shake tanzt dieser bereits seit einer ganzen Weile durchs Netz. Wem der The Floss-Dance oder auch zu deutsch Zahnseide-Tanz noch nichts sagt, der ist dem aktuellen Internet-Tanz-Trend bisher entkommen.

Bei Facebook und Istagram tauchen nämlich derzeit zahlreiche Videos auf, in dem Kinder verrückte Tanzmoves veranstalten. Egal, ob auf dem Pausenhof, auf dem Fußballplatz oder mitten auf der Straße – überall sieht man sie rhythmisch mit ihren Armen hin und her wischen. Mal vor, mal hinter der kreisenden Hüfte und das in möglichst hoher Geschwindigkeit. Meist sind es Jungs, die derart zucken.

Der Zahnseide-Tanz

Hierbei handelt sich um den Zahnseide-Tanz, im Original "the Floss". Weil die Bewegung derer bei der Zahnpflege gleicht. Erfunden hat es der 15-jährige Russell Hornung, der als „Backpack Kid“ in den sozialen Netzen Millionen Fans hat. 2017 stahl er Kate Perry die Show, die ihn bei ihrem Song „Swish swish“ auf die Bühne gebeten hatte.