Buzz Aldrin (89) fiel nach der Apollo-11-Mission in ein tiefes Loch, aus dem er sich selbst rettete. Noch immer steht er in der Öffentlichkeit.

Edwin Eugene "Buzz" Aldrin © (c) AP (Neil Armstrong)

In gewisser Weise war es dem "zweiten Mann am Mond" wohl in die Wiege gelegt, große Höhen zu erreichen. Denn bereits sein Vater war Armypilot und war im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Buzz Aldrin selbst war schon 1932, im Alter von zwei Jahren, an Bord eines Flugzeugs unterwegs.

Auch der sportbegeisterte Jugendliche heuerte beim Militär an. Im Rahmen seiner Ausbildung in der Militärakademie West Point absolvierte er einen Bachelor als Maschinenbauingenieur. Das sollte später noch im Rahmen seiner Astronautenkarriere von Bedeutung werden.