Wir alle denken gerne in Schwarz-Weiß. Das ist wichtig, denn nur so können wir uns in unserer oftmals chaotischen Welt zurechtfinden: indem wir Dinge kategorisieren. Das macht unser Leben einfacher, ist aber nicht in allen Bereichen auch immer zielführend. Zum Beispiel, wenn es um die Umweltwirkungen unserer Lebensmittel geht. Hier ziehen wir der Einfachheit halber gerne die CO₂-Fußabdrücke unterschiedlicher Lebensmittel heran und vergleichen diese dann miteinander.