Eine neue Studie zeigt, dass Kipppunkte im Klimasystem vermutlich schon früher ausgelöst werden, als angenommen. Was technisch klingt, bedeutet konkret, dass das Abschmelzen des Grönlandeises, des westantarktischen Eisschildes, aber auch das Korallensterben und das Auftauen von Permafrostböden schon weit vor dem Überschreiten der 2-Grad-Grenze eintreten könnten. Und das Problem mit Kipppunkten ist: Sie sind kaum rückgängig zu machen und verstärken sich selbst. Beim Auftauen der Permafrostböden etwa wird Methan freigesetzt, das als starkes Treibhausgas die Klimakrise anheizt und noch mehr Permafrostböden tauen lässt. Ein Teufelskreis.

Global hat die Temperatur bisher um 1,2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zugenommen und wir sehen jetzt schon die verheerenden Folgen. Hitzewellen, Ernteausfälle und Starkregenfälle. In Pakistan etwa steht ein Drittel der Landesfläche unter Wasser, Millionen mussten fliehen und über Tausend Menschen starben bisher, davon 400 Kinder. Die Klimakrise ist nicht etwas, das in weiter Ferne liegt. Sie ist bereits da und wächst gerade zur Katastrophe aus.

Um noch schlimmere Folgen abzuwenden, müssen unsere Emissionen sinken. Österreich hat seit über 620 Tagen kein Klimaschutzgesetz und das, obwohl es das schillernde Versprechen gibt, bis 2040 klimaneutral zu sein. Stattdessen versichert Kanzler Nehammer, wir seien ohnehin ein Musterland und ignoriert dabei, dass Österreich eines von nur fünf Ländern in der EU ist, die seit 1990 ihre Emissionen nicht reduziert haben. Wir sind Klimanachzügler, Klimaversager. Damit haben die österreichischen Regierungen der vergangenen 30 Jahre aktiv zu den Desastern beigetragen, die wir jetzt jeden Sommer sehen.

Statt Versprechen braucht es nun Taten. Ein Klimaschutzgesetz, das Verbindlichkeit schafft, und ein Plan für den Ausstieg aus allen Öl- und Gasheizungen bis 2040 sind notwendig, wenn die Regierung nicht politisches Greenwashing betreiben will. Fordern wir das gemeinsam ein! Am 23.09. ist weltweiter Klimastreik – auch in vielen Orten Österreichs.