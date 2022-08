Neun Minuten dauerte der Flug von San José nach San Francisco, den Elon Musk in seinem Privatjet bestritt. Für die Strecke von lediglich 50 Kilometern wurde Kerosin getankt und ein Vielfaches an CO 2 produziert, als es die etwa einstündige Teslafahrt getan hätte.



Musk ist aber nicht der Einzige, der gedankenlos die Klimakrise anheizt. Während es in Europa einen Gas-Engpass gibt und einen Krieg, der fossile Brennstoffe als finanzstarkes Herzstück hat; während viele den Gürtel enger schnallen müssen und wegen der Energiepreise und Inflation an allen Ecken sparen, gibt es einige, denen das scheinbar egal ist.



Es ist bekannt, dass global gesehen die Ärmsten am wenigsten Verantwortung für die Klimakrise tragen, während sie von deren Auswirkungen oft am stärksten betroffen sind. Das ist auch national so, wie eine Studie von Greenpeace gezeigt hat.