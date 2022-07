Waldbrände, Trockenheit, Dürre, Ernteausfälle, Hitzerekorde, Unwetter, Energiekrise, Krieg. Die Nachrichten sind klar und erschreckend. So erschreckend, dass viele den Kopf in den Sand stecken, denn der Schrecken und die andauernde und/oder zunehmende Zukunftsangst können lähmen. Es ist viel einfacher, sich zu sagen: „Ich allein kann ja eh nichts tun, ‚die da oben‘ müssen endlich was machen!“ Und das stimmt ja auch irgendwie, wir alle finden problemlos jemanden, die oder der noch viel mehr tun könnte als man selbst. Und ‚die da oben‘ müssten wirklich dringend was tun. Stattdessen veranstalten sie gerade einen „Klimadialog“ auf dem Petersberg bei Bonn, denn in der Politik ist Reden Gold und Handeln maximal Bronze – insbesondere, wenn das Handeln auf kurze Sicht unangenehm für uns alle werden könnte. Also produzieren sie wieder einmal in erster Linie heiße Luft – und davon haben wir wahrlich genug.

Aber: ‚L’État, c’est nous“, der Staat sind wir. Ich mache meinen Staat, egal, ob jemand weniger tut als ich, obschon sie oder er vielleicht viel mehr tun könnte. Es nützt nichts und erinnert zudem an das Verhalten von Kindergartenkindern, wenn sich unsere Argumente im Wesentlichen beschränken auf: „Aber er hat auch…!“ oder: „Die machen viel Schlimmeres als ich!“

Ja, angesichts von 18.000 Leerflügen allein von Lufthansa im letzten Winterflugplan mutet es vielleicht irrelevant an, wenn Sie oder ich weniger Auto fahren. Aber wer, wenn nicht wir? Und jede kleine Entscheidung, an jedem Tag aufs Neue und vielleicht immer etwas mehr, macht einen Unterschied, insbesondere wenn wir darüber reden (das ist dann auch mehr als heiße Luft!).

Daher mein Aufruf: Lasst uns für gute Nachrichten sorgen! Füllen Sie die Kommentarspalten der Kleinen Zeitung mit dem, was Sie tun! Egal, ob eine große Tat wie das verkaufte Auto oder eine vermeintlich kleine, dass Sie ein, zwei, drei, sieben Mal in der Woche auf Fleisch verzichten. Wichtig: Gute Nachrichten sind nur jene, bei denen wir handeln.

Denn der Staat sind wir – und es gibt wirklich viel zu tun in diesem Staat!