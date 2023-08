Mailands Bürgermeister Beppe Sala hat ehrgeizige Pläne. Italiens Finanz- und Wirtschaftszentrum, Europas Smog-Metropole, Mailand soll zum „grünen Modell“ werden. Mit bewaldeten Hochhäusern, Millionen neuer Bäume und mutigen Bauvorhaben will die 1,3 Millionen Einwohner-Stadt der immer noch immens hohen Luftverschmutzung und dem Klimawandel den Kampf ansagen. Dies ist dringend notwendig. Denn laut der Schweizer Plattform IQ Air verzeichnete Mailand – nicht zum ersten Mal – in den vergangenen Monaten die am stärksten mit Feinstaub belastete Luft in ganz Europa.