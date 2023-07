Er hat eine Wasseroberfläche von gerade einmal 2,4 Hektar und liegt versteckt zwischen Bäumen in einem Schutzgebiet. Doch der Crawford Lake in der kanadischen Provinz Ontario ist dabei, sich zu weltgeschichtlicher Bedeutung aufzuschwingen. Forscher haben ihn am Dienstagabend als jenen zentralen Messpunkt ausgewählt, anhand dessen ein neues Erdzeitalter ausgerufen werden soll. Die Welt befindet sich demnach nicht länger im seit fast 12.000 Jahren andauernden Holozän, sondern ist ins Anthropozän gedriftet – in die ganz vom Menschen geprägte Epoche.