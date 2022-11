Während die halbe Welt unter der Energiekrise stöhnt und die Delegierten beim UN-Klimagipfel in Ägypten Auswege aus der Klimamisere suchen, kennt der weltweite CO 2 -Ausstoß weiter nur eine Richtung: nach oben. Wie die Berechnungen des „Global Carbon Budget“ zeigen, dürften die Emissionen heuer im Vergleich zum Vorjahr abermals um rund ein Prozent wachsen. Das ist zwar weniger als das mittlere Wachstum von jährlich drei Prozent, wie es noch in den frühen 2000ern vorgeherrscht hat, doch es zeigt auch: Die Hoffnung einer „grünen Erholung“ nach der Pandemie hat sich nicht erfüllt.