Die Pläne sind hochfliegend. Ein Fünftel der gesamten österreichischen Stromproduktion soll bis 2030 aus der Windkraft stammen. So sieht es das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) des Bundes vor, auf dessen Basis Österreich innerhalb der kommenden acht Jahre bilanziell unabhängig von Stromimporten werden soll. Auf Kurs ist das Land dafür allerdings bislang nicht, denn in der Praxis stößt der Ausbau der Windkraft auf Hürden – und zwar in Form mehrerer Bundesländer. Im Westen Österreichs dreht sich nach wie vor kein einziges Rad und in den meisten Landeshauptstädten legt man auch keinen großen Wert darauf, diesen Zustand zu ändern.