Einmal um die ganze Welt. Hätte man sämtlichen Elektroschrott, der im Jahr 2022 weltweit angefallen ist, in 40-Tonnen-Lkw verladen, hätten sich die dafür benötigten 1,55 Millionen Lastwagen Stoßstange an Stoßstange einmal um den ganzen Erdäquator gereiht. Oder in harten Zahlen ausgedrückt: Die Welt hat binnen eines Jahres 62 Millionen Tonnen Elektromüll produziert – mehr als je zuvor. Das zeigt der „Global E-Waste Monitor“ der UN-Organisationen UNITAR und ITU auf, der am Mittwochnachmittag veröffentlicht worden ist. Demnach ist die Menge an ausrangierten elektrischen und elektronischen Geräten seit 2010 um 84 Prozent nach oben geschossen – fünfmal schneller als die offiziellen Recycling-Quoten.