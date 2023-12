Für das heurige Jahr ist der Zug abgefahren. Analysten gehen davon aus, dass die weltweiten CO 2 -Emissionen 2023 in Summe um rund ein Prozent gewachsen sind. Ein Anstieg, der dreimal geringer ausfällt als noch vor zehn Jahren üblich, aber insgesamt dennoch zu einem neuen Höchststand führt. Während in Dubai Tausende Delegierte darum verhandeln, diesen fatalen Trend umzukehren, mehren sich die Anzeichen, dass die lange erhoffte Wende tatsächlich kurz bevorstehen könnte.