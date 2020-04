Facebook

Am 27. Mai soll die Mission starten © (c) AP (John Raoux)

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX will am 27. Mai erstmals Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS schicken. Eine SpaceX-Rakete vom Typ Falcon 9 soll die beiden US-Astronauten Bob Behnken und Douglas Hurley ins All bringen, wie der Chef der US Raumfahrtbehörde NASA, Jim Bridenstine, am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

Es wäre das erste Mal seit neun Jahren, dass Astronauten von den USA aus ins All geschickt werden. Seit die USA 2011 ihr Space-Shuttle-Programm eingestellt haben, sind sie auf Russlands Sojus-Raketen angewiesen, um Astronauten zur ISS zu befördern.