König Charles III. steigt aus der königlichen Limousine. Es ist der Moment, da er mit seiner Gemahlin, Queen consort Camilla, erstmals als herrschender Monarch durch das Haupttor des Buckingham-Palastes schreiten soll, fortan sein Amtssitz. „God bless the King!“, rufen die wartenden Menschen. Spontan geht er hin, schüttelt Hände, bedankt sich. Eine Frau küsst ihm die Hand. Eine andere die Wange. Sie zögert dabei, aber jemand aus der Menge ermutigt sie: „Kiss him!“ Charles schreitet händeschüttelnd weiter, sieht sich die vielen Blumen am Zaun des Palastes an, mit Dankesbotschaften der Briten an ihre verstorbene Königin. Seine Mutter.