Geschichte wiederholt sich - immer und immer wieder. Was Papst Franziskus in diesem Fall aber bestimmt nicht hofft, denn sonst müsste er mehr denn je um sein Leben bangen.

Nur die wenigstens werden sich noch daran erinnern, was im Jahr 1981 passiert ist. Wir helfen Ihnen auf die Sprünge: Unter anderem heiratete der damalige Prinz von England, Prinz Charles, am 29. Juli seine Diana. Im selben Jahr steht der FC Liverpool im Finale der Champions League (damals noch Pokal der Landesmeister). Am 13. Mai desselben Jahres wird Papst Johannes Paul II. Opfer eines Anschlags. Er wurde in seinem Fahrzeug am Peterplatz in Rom von einer Kugel getroffen und dabei schwer verletzt.

Zeitsprung ins Jahr 2005, das uns schon ein wenig besser in Erinnerung ist. Was ist passiert? Der Prinz von England, und es ist erneut Prinz Charles, heiratet Camilla Parker Bowles. Der FC Liverpool steht im Finale der Champions League. Und am 2. April 2005 stirbt Papst Johannes Paul II.

Wenn wir ein Blick in die Gegenwart werfen - vorausgesetzt, Geschichte wiederholt sich - müsste sich Papst Franziskus Sorgen machen: Denn erneut hat ein Prinz von England geheiratet und der FC Liverpool stand überraschend im Finale der Champions League.

Wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ein gutes Omen sieht anders aus. Doch noch ist nicht aller Tage Abend und wir haben auch eine gute Nachricht für den Pontifex: Während der FC Liverpool 1981 und 2005 die Champions League gewinnen konnte, wählte das Schicksal 2018 einen anderen Weg.

