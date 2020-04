Facebook

Markus Gleichweit vom Kaffeewerk © KK

Die Sonne lacht vom Himmel und unter normalen Umständen hätte so mancher Oststeirer wohl schon im Eiscafé vorbeigeschaut. In dieser Saison sieht es etwas anders aus, weshalb Markus Gleichweit vom Kaffeewerk in Rohrbach an der Lafnitz kreativ wurde. „Kaffeewerk´s Eisschmiede“ liefert Eis in Zeiten von Corona kontaktfrei vor die Tür.

Eiscafe im Garten

Seit einer Woche gibt es zudem eine Eis-Abholstation direkt vor dem Kaffeewerk, wo von 9 bis 19 Uhr Eis geholt und per Münzeinwurf bezahlt werden kann. Neben Boxen mit verschiedenen Sorten Speiseeis können auch Eisknödel gekauft werden. Auf diese Weise kommt das Eiscafé-Gefühl zumindest auf den eigenen Balkon oder in den Garten.