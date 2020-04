Am Dienstag nach Ostern dürfen Kunden wieder im Holzfachmarkt Harg in Voitsberg einkaufen. Aber auch in den vergangenen vier Wochen wurde im Betrieb fleißig gearbeitet.

Patrick Harg setzt im Voitsberger Familienunternehmen voll auf Holz © Privat

In ihrem Verkaufsraum mit 120 Quadratmetern Fläche dürfen die Mitarbeiter des Holzfachmarktes Harg in Voitsberg ab Dienstag wieder Kunden empfangen. Böden, Terrassen, Zäune, Türen und noch viel mehr als Holz kann dann wieder direkt im Geschäft in der Grazer Vorstadt gekauft werden. Aber auch in den vergangenen vier Wochen stand der Betrieb nicht still.