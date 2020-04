Facebook

Günter Knöbl ist ein treuer Kunde von Luma in Weiz © KK

Was Günter Knöbl aus St. Margarethen an der Raab in der kühleren Jahreszeit jeden Tag benutzt? Seine „Lichtmütze“ – eine Haube mit eingebautem LED-Licht – die er bei der Firma Luma in Weiz online bestellt hat. Denn Günter Knöbl läuft jeden Tag, auch wenn es kalt ist. „Normalerweise komme ich auf 1000 bis 1200 Kilometer pro Jahr“, sagt der Elektrotechniker. Dazu nimmt er an mehreren Laufbewerben und Marathons teil und läuft auch gerne auf Berge.