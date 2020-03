Coronavirus-Information - Polnisch

Facebook

Skąd się wziął koronawirus?

W grudniu 2019 r. w Chinach w mieście Wuhan ludzie zaczęli chorować na nieznany dotąd rodzaj zapalenia płuc. Tę chorobę wywołał nowy wirus zwany koronawirusem. Ta nowa choroba nazywana jest też Covid-19. Zaczęła się ona szybko rozszerzać na całym świecie.

W lutym w Europie, głównie we Włoszech, zachorowało na tę chorobę wiele osób. Także w Austrii pod koniec lutego wykryto pierwsze zachorowania. Odtąd przede wszystkim Tyrol jest obszarem wysokiego zagrożenia w Europie.

Co to jest wirus?

Wirus to zarazek. To znaczy, że wirus może wywołać choroby u ludzi i zwierząt. Poza żywym organizmem wirusy nie są niebezpieczne. Jednak, gdy np. przy oddychaniu wirusy dostaną się do wnętrza organizmu, wtedy taki wirus budzi się. Następnie wirusy przenikają do komórek, rozmnażają się i niszczą komórki. Wtedy człowiek zaczyna chorować.

Kiedy kichamy, „wyrzucamy” wirusy w powietrze. Inni ludzie wdychają je. Tak wirusy rozprzestrzeniają się bardzo szybko.

Jak możesz chronić się przed koronawirusem?

Aby chronić się przed koronawirusem, wystarczy po prostu myć ręce wodą i mydłem. W ciągu dnia często myj starannie ręce przez 40-60 sekund. Podczas kichania lub kaszlu zasłoń usta i nosy chusteczką lub kichaj w zgięcie łokcia.

Nie dotykaj często twarzy rękami, bo to właśnie najczęściej ręce mają kontakt z wirusami. Zwykłe maseczki ochronne nie chronią przed wirusem. Te maski mają sens tylko wtedy, gdy sami jesteśmy chorzy.

Jak mamy się teraz zachowywać w Austrii?

Austriacki rząd chce zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dlatego rząd chce, aby ludzie najlepiej nie wychodzili z domu. Nazywa się to ograniczeniem wychodzenia z domu. Ten zakaz obowiązuje jeszcze do 13 kwietnia. Dom można opuszczać tylko w niewielu wyjątkach: na przykład, kiedy musimy kupić żywność. Albo kiedy musimy iść do banku albo do pracy. Na spacer wolno wychodzić tylko samemu albo z osobami, które mieszkają razem w tym samym mieszkaniu.

Trzeba przy tym zawsze uważać, żeby zachować odstęp od innych osób. Najlepiej zachować odstęp od co najmniej 1 do 2 metrów. Są to dwie do trzech długości ramienia. W ten sposób zmniejsza się ryzyko zakażenia koronawirusem. Jeżeli jest to możliwe, powinno się wykonywać swoją pracę zawodową w domu.

Liczne kroki przeciwko koronawirusowi może potrwają jeszcze dłużej niż do Wielkanocy. Powiedział to kanclerz Austrii Sebastian Kurz. „Po Wielkanocy będziemy w fazie, która będzie bardziej przypominała aktualną sytuację niż normalne życie”, powiedział Kurz.

Jakich zasad trzeba przestrzegać, kiedy idzie się na zakupy?

Jeżeli nie mamy w domu już nic do jedzenia, trzeba iść na zakupy. Oczywiście także w obecnej sytuacji można jeszcze wyjść do sklepu. Starsze osoby powinny jednak lepiej poprosić sąsiadów, żeby zrobili dla nich zakupy. Również ktoś młodszy z rodziny może iść do sklepu i zrobić zakupy dla starszych krewnych. Ważne jest jednak, aby także na zakupach zachować odstęp od 1 metra do 2 metrów od innych osób.

Przy kasach w supermarkecie stoi teraz tablica z informacją. Klienci są proszeni, żeby najlepiej płacili bezdotykowo za pomocą komórki lub kartą bankomatową. W ten sposób chronimy kasjerkę i kasjera przez zarażeniem się chorobą podczas płacenia. Jednak nie ma zakazu płacenia banknotami lub monetami. Osoby, które na przykład nie mają karty bankomatowej, mogą dalej płacić gotówką.

Czy można jeszcze wyjechać z Austrii?

Z powodu koronawirusa wiele krajów w Europie zamknęło granice. Także Austria jest dotknięta tymi zakazami. Nie można już pojechać do prawie żadnego kraju sąsiadującego z Austrią. Granica z Niemcami jest zamknięta. Nie można również pojechać do Włoch, na Węgry, do Czech, do Szwajcarii i na Słowację. Do tych krajów można wjechać tylko wtedy, gdy się tam pracuje jako Austriak. Można pojechać jeszcze tylko do Słowenii. Ale następnie trzeba zostać przez 14 dni w kwarantannie.

Kwarantanna oznacza, że nie wolno mieć kontaktu z innymi osobami. Osoba w kwarantannie jest oddzielona od wszystkich innych osób. Stosuje się to wtedy, gdy ktoś jest chory na ciężką lub zakaźną chorobę. Albo w razie przypuszczenia, że dana osoba jest chora na taką chorobę. Kwarantanna ma zapobiec zarażeniu innych ludzi.

Dużo ludzi pracuje teraz w systemie skróconej pracy (Kurz-Arbeit) – co to znaczy?

Z powodu koronawirusa zamknięto wiele fabryk. Liczne zakłady nie dostają żadnych zleceń ani pieniędzy. Także wiele lokali gastronomicznych zostało zamkniętych. Dlatego bardzo dużo ludzi traci pracę i jest na bezrobociu. Jest jednak możliwość, żeby pomóc firmom i pracownikom. Taka forma pomocy to skrócony czas pracy (Kurz-Arbeit). Wtedy pracownik pracuje tylko bardzo niedużo. Pracownik nie traci mimo to pracy. Pieniądze za taką formę pracy otrzymuje się wtedy od państwa austriackiego, a nie od swojej firmy.

Rząd chce pomóc zakładom i firmom na łączną kwotę wynoszącą 38 miliardów euro. Część tych pieniędzy przeznaczona jest na szybką pomoc. To jest pomoc natychmiastowa. Inną część w formie kredytu mogą dostać zakłady i firmy, które są w szczególnie trudnej sytuacji. Niektóre firmy nie muszą także przez pewien czas płacić podatków.

+++ Przekład tego przeglądu wiadomości jest wspólnym projektem we współpracy z Wiedeńską Izbą Gospodarczą (WKW). Tłumaczenia są finansowane z dotacji WKW. +++