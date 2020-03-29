Coronavirus-Information - Türkisch

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Korona virüsü nereden geldi?

Aralık 2019'da, Çin'in Wuhan şehrindeki insanlar bilinmeyen bir zatürree hastalığına yakalandı. Bu hastalığa yeni tip korona virüsü neden olmuştur. Bu yeni hastalık Covid-19 olarak da adlandırılmaktadır. Covid-19 dünya genelinde hızla yayıldı.

Şubat ayında, Avrupa'da özellikle İtalya'da birçok insan bu virüsü kaptı. Avusturya'da ise ilk hastalık vakaları Şubat sonunda görüldü. O zamandan bu yana, özellikle Tirol eyaleti, Avrupa'nın geniş bir riskli bölge haline gelmiştir.

Virüs nedir?

Virüs bir patojendir. Bu da, insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olabileceği anlamına gelir. Vücudun dışında kalan virüsler zararsızdır. Ancak virüsler nefes alırken vücuda girerse, virüs uyanır. Ardından virüsler vücudun hücrelerine nüfuz eder ve çoğalıp hücreyi yok eder. Böylece hastalağın önü açılmış olur.

Aksırma durumunda, virüsler tekrar havaya savrulur, oradan da başka insanlar tarafından tekrar solunurlar. Böylece virüsler çok hızlı bir şekilde çevreye yayılırlar.

Korona virüsten nasıl korunurum?

Elleri sadece sabun ve suyla yıkamak korona virüsüne karşı korur. Ellerin tüm bölgeleri günde birkaç kez 40 ila 60 saniye boyunca iyice yıkanmalı. Aksırırken veya öksürürken, burun ve ağız önüne bir mendil tutulmalı. Veya dirseklerin iç kısmına aksırılmalı.

Çoğu zaman eller virüslerle temas ettiğinden eller yüz kısmına çok sık temas etmemeli. Sıradan yüz maskeleri giymek virüse karşı koruma sağlamaz. Bu maskeler sadece hasta olanlar tarafından giyilirse amaca uygundur.

Avusturya'daki insanlar şu anda nasıl davranmalı?

Avusturya hükümeti korona virüsünün yayılmasının önünü kesmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda hükümet, Avusturya'da insanların en iyisi evde kalmalarını istiyor. Buna sokağa çıkma kısıtlaması denir. Bu düzenleme 13 Nisan'a kadar geçerlidir. Kısıtlamaya sadece birkaç istisna getirilmiştir: Örneğin, yiyecek almak zorunda kalındığında. Ya da bankaya gidilmesi gerekiyorsa veya işe gitme zorunluluğu varsa. Ayrıca tek başına veya aynı hanede yaşayan insanların birlikte yürüyüşe çıkmalarına izni verilir.

Diğer insanlarla fiziksel mesafeyi korumak her zaman önemlidir. En az 1 ila 2 metrelik bir mesafe oldukça uygundur. Bu da, iki veya üç kol uzunluğu anlamına gelmektedir. Bu mesafeyle korona virüsüne yakalanma riski de azalmış olur. Evden çalışma imkanından da mümkün mertebe faydalanılmalı.

Başbakan Sebastian Kurz’a göre, korona virüsüne karşı alınan birçok önlem Paskalya sonrasına kadar sürebilir. Kurz bunu, "Paskalya'dan sonra gireceğimiz aşama, normal durumdan çok şimdikine benzeyecektir", şeklinde ifade etti.

Alışveriş yaparken uyulması gereken kurallar nelerdir?

Evde yiyecek kalmadıysa, alışverişe gidilecektir. Elbette şimdi de alışverişe çıkabilirsiniz. Ancak yaşlı insanların bir komşudan, onlar için alışveriş yapmasını rica etmeleri önerilir. Genç bir akraba da yaşlılar için alışveriş yapabilir. Alışveriş yaparken diğer insanlara karşı yine 1 veya 2 metrelik mesafeyi korumak önemlidir.

Yazarkasa civarında genellikle bir uyarı yazısı asılıdır. Bu yazıda, cep telefonu veya ATM kartı kullanarak temassız ödeme yapmaya işaret edilmektedir. Bu da, ödeme yaparken kasiyerin hastalığa yakalanmasını önlemek için getirilmiştir. Ancak, banknot veya madeni para ile ödeme yapmak yasak değildir. ATM kartı sahibi olmayan kişiler ise nakit ödemeye devam edebilirler.

Hala Avusturya'dan yurtdışına çıkılabiliniyor mu?

Korona virüsü nedeniyle, Avrupa'daki birçok ülke sınırları kapattı. Bu durumdan Avusturya da etkileniyor. Artık neredeyse tüm komşu ülkelere gidilemiyor. Almanya’ya sınır kapandı. Ayrıca İtalya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Slovakya'ya da seyahat edilemiyor. Bu ülkelere sadece orada çalışan Avusturyalılar gidebiliyor. Komşu ülke Slovenya'ya halen gidilebiliyor ama oradan geldikten sonra 14 gün karantinaya girme zorunluluğu var.

Karantina, başka insanlarla temas kurmamak anlamına gelir. Diğer insanlardan ayrı bir yerde tutulmaktır. Bu uygulamaya ciddi veya bulaşıcı bir hastalık durumunda başvurulur. Ya da bir kişide hastalık şüphe edilirse. Karantina önleminin amacı ise hastalığın diğer insanlara bulaşmasını önlemektir.

Birçok insan için kısa çalışma sözkonusu - Bu nedir?

Çok sayıda fabrika korona virüsü nedeniyle kapatıldı. Birçok şirket sipariş alamıyor ve gelir elde edemiyor. Çok sayıda restoran da kapatmak zorunda kalmakta. Sonuç olarak, nice insan işini kaybediyor ve işsiz kalıyor. Ancak şirketlere ve çalışanlarına yardım etmek için bir imkan sunulmaktadır. Bu seçeneğe kısa çalışma denir. Kısa çalışmalarda, çalışma saatleri çok aza düşürülmüştür. Bu imkandan faydalanan çalışanlar ise işini kaybetmemiş olur. Çalışan daha sonra maaşını şirketinden değil, Avusturya hükümetinden alır.

Hükümet şirketlere toplam 38 milyar Avro yardım aktarmayı planlıyor. Paranın bir kısmı hızlı yardım sunmak içindir. Ya da başka bir deyimle acil yardım verilmektedir. Yardımın diğer bir kısmı ise özellikle mağdur kalan işletmelere kredi olarak verilecektir. Bazı işletmeler belirli bir süre vergi yükümlülüğünden de muaf tutulacaktır.

+++ Bu habere genel bakış çevirisi, Viyana Ticaret Odası (WKW) ile işbirliği içinde yürütülen bir projedir. Çeviriler, WKW tarafından sağlanan mali destekle finanse edilmektedir. +++