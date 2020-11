Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rettungssanitäter Benjamin Tschemer bei der Corona-Teststraße © Simone Dragy

Bisher gab es in Österreich 138.979 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (06. November 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 1340 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 83.707 sind wieder genesen. 6464 SARS-CoV-2-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sind am Freitag nach dem gestrigen Rekordwert von 7416 neuen Fällen gemeldet worden. 1340 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, das ist ein Anstieg von 72 Toten. 1082 Todesopfer waren es noch am vergangenen Freitag, somit starben in einer Woche 258 Menschen mit einer Infektion - nach 128 in der Woche davor ist das eine Verdoppelung der Todesfälle.

Vorigen Freitag waren es noch 263, was einen Anstiegin diesem kritischen Bereich bedeutet. Was die Anzahl der Neuinfektionen betrifft, so sind mit 1532 die meisten aus Oberösterreich vermeldet worden, die restlichen Bundesländer Österreichs teilen sich wie folgt auf:

Neuinfektionen nach Bundesländer Burgenland: 214

Kärnten: 206

Niederösterreich: 510

Oberösterreich: 1.532

Salzburg: 678

Steiermark: 1.337

Tirol: 817

Vorarlberg: 320

Wien: 850