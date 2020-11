Facebook

Einmal abseits von Fasching und Halloween mit Maske in der „Kleinen Zeitung“? Das hätten wohl alle Befragten noch vor einem Jahr für undenkbar gehalten. Doch was in vielen fernöstlichen Ländern längst üblich ist, hat in den letzten Monaten auch bei uns Einzug in den Alltag gehalten. Die Rede ist vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Ob Identifikationsmerkmal oder Fashion-Statement – hinter so mancher Maskenwahl verbirgt sich eine interessante Geschichte.