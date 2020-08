Die meisten Betroffenen gab es mit 43 in Wien, geht aus den Zahlen des Innenministeriums hervor. Bisher gab es in Österreich 21.481 positive Testergebnisse.

In Österreich haben sich in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) 96 Personen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Betroffenen gab es mit 43 in Wien, geht aus den Zahlen des Innenministeriums hervor. Bisher gab es in Österreich 21.481 positive Testergebnisse, österreichweit starben 719 Personen an den Folgen des Corona-Virus und 19.336 sind wieder genesen.

Derzeit befinden sich 107 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 23 der Erkrankten auf Intensivstationen. Unterdessen wurde bekannt, dass sieben Soldaten der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim in Salzburg positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Laut Militärkommando Salzburg hatten alle Betroffenen vergangenes Wochenende Kontakt zu einem Verdachtsfall. Es handelt sich dabei bis auf einen Berufssoldaten um Grundwehrdiener.