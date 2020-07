Facebook

Nach dem italienische Senat hat auch die Abgeordnetenkammer am Mittwoch der Verlängerung des Corona-Ausnahmezustands in Italien bis zum 15. Oktober zugestimmt. 286 Deputierten stimmten für den Antrag der Regierung von Premier Giuseppe Conte, der der Regierung mehr Befugnisse im Kampf gegen den Krankheitserreger einräumt. Es gab 221 Gegenstimmen.

Der Notstand würde ohne Verlängerung am Freitag auslaufen. Auf dem Ausnahmezustand basieren mehrere Verordnungen, die die Regierung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ergriffen hat und die noch in Kraft sind. Der Senat hatte bereits am Dienstag der Verlängerung des Ausnahmezustands zugestimmt.

Italiens Premier Giuseppe Conte Foto © (c) AP (Mauro Scrobogna)

Conte hatte den Notstand am 31. Jänner für sechs Monate ausgerufen, nachdem bei einem chinesischen Paar in Rom das neuartige Virus nachgewiesen worden war. In Italien sind seit Beginn der Coronavirus-Epidemie im Februar über 35.000 Todesopfer gemeldet worden.