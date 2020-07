Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Den jüngsten Hinweis lieferten britische und Schweizer Forscher in einer Studie über die Niederlande: Demnach haben sich in dem Land vor allem in jenen Gebieten Covid-19-Erkrankungen gehäuft, in denen die Luftqualität besonders schlecht ist. Im Falle der Niederlande sind das weniger die Städte, sondern ländliche Regionen mit einem hohen Anteil an emissionsintensiver Viehzucht. Andere mögliche Aspekte wie Altersstrukturen oder abgehaltene Großveranstaltungen haben die Wissenschaftler in ihrer Rechnung berücksichtigt. Eines der Ergebnisse: Mit jedem Mikrogramm Feinstaub (PM2,5) mehr pro Kubikmeter Luft steigt die Zahl der Covid-Erkrankungen um rund zehn Prozent, jene der Sterbefälle sogar um rund 15 Prozent. Die Studie gib es hier zum Download.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint