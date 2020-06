Facebook

Immer noch singen die Kommentatoren aller politischen Richtungen das Lied vom großen Unrecht, das uns mit den Covid-19-Beschränkungen angetan worden sei. Die simple Maskenpflicht, die wirklich niemandem wehtut, stilisieren sie zu einer „Beleidigung des Bürgersinns“ hoch und machen sie als „Komödie“ lächerlich. Sie fördern damit das Selbstmitleid der Menschen und jene Mentalität, die sie angeblich bekämpfen wollen, nämlich den Staat als Feind zu betrachten und zugleich alles von ihm zu erwarten. Diese Infantilisierung einer ganzen Gesellschaft dürfte sich als der schwerste Kollateralschaden der Krise herausstellen.

Das hemmungslose Versprechen des Staates, Geld für alles und für jeden, vom Taxi-Gutschein bis zu den diversen „Solidaritäts-, Kunst-, Gemeindemilliarden“, herzugeben, hat eine ebenso hemmungslose Erwartung bei den Bürgern ausgelöst. Sie halten es für selbstverständlich, dass ihnen jetzt auch private Vergnügungen wie ein Essen im Wirtshaus finanziert werden. Auf die Idee, sie könnten das Essen vielleicht mit der Bankomatkarte vom Konto bezahlen, kommen sie gar nicht.

Auf diversen Konten und Sparbüchern haben die Österreicher rund 300 Millionen Euro lagern. In den letzten Wochen ist noch einiges dazugekommen, weil die Menschen zu Recht vorsichtig geworden und sehr zurückhaltend beim Konsum sind. Dennoch fehlt es an Ideen und Initiativen, dieses Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Der Vorschlag, es über das Instrument der Unternehmensanleihen zu bewerkstelligen, wurde nicht einmal diskutiert, sondern sofort abgelehnt.

„Nach der Krise wird alles anders sein“: Wer hat das nicht schon hundertmal gelesen in den letzten Wochen? Er habe geträumt, erzählt uns ein italienischer Schriftsteller, dass nun „ein anderes Leben beginnen“ werde. Die Welt werde „genügsamer, grüner, demokratischer“ werden. „Aber offenbar war die Tragödie nicht groß genug“, meint er zynisch und schwärmt dann davon, dass er während der Quarantäne-Zeit in ein Kloster „geflüchtet“ sei, wo er sich dem Gebet, der Lektüre und der Gartenarbeit hingegeben und für die Mönche gekocht habe. Der Luxus-Intellektuelle merkt in seiner Selbstgefälligkeit gar nicht, wie er damit die Millionen seiner Landsleute verhöhnt, die um ihre wirtschaftliche Existenz und in den Spitälern der Lombardei um ihr Leben kämpfen.

Es ist eine sehr idealistische Erwartung, dass eine große Prüfung wie Covid-19 die Menschen läutern werde. Aus den Zeiten nach den Pest-Epidemien im Mittelalter und der frühen Neuzeit wird uns nichts von Umkehr und von Abkehr vom sündhaften Leben berichtet, das als Ursache für das Unglück galt. Eher bewirkt die Erfahrung der Katastrophe das Gegenteil. „Die Kugel ist der Menschheit beim einen Ohr hinein- und beim anderen hinausgegangen“, schrieb Karl Kraus nach dem Ersten Weltkrieg sarkastisch. Die Zwanzigerjahre waren dann auch eine Zeit hektischer Lebensgier, allerdings auch eine Zeit großer künstlerischer Kreativität.

Jetzt wird die allgemeine Hilfsbereitschaft gerühmt, die vielerorts während der Coronawochen geherrscht hat. Nicht genug gelobt werden können das medizinische Personal und die Kassierinnen im Supermarkt, die Heldinnen des heroischen Überlebenskampfes der Österreicher an den Lebensmittel- und Klopapierregalen. Diese haben das allerdings nicht aus einer karitativen Anwandlung getan, sondern weil es ihre Arbeit ist. Es haben in der Zeit auch Studierende an der Kassa gearbeitet, weil sie Geld fürs Studium dazuverdienen wollten.

Immer noch gibt es Leute, die sich wünschen, dass die Volkswirtschaft „zumindest etwas zurückgefahren“ wird. Das ist angesichts einer halben Million Arbeitsloser und Tausender akut gefährdeter Unternehmen einigermaßen weltfremd. Ökonomische Utopisten sehen jetzt wieder einmal die Gelegenheit gekommen, endlich den „neoliberalen Kapitalismus“ zu beseitigen. Leute, denen es an nichts mangelt, predigen den Verzicht. Zur neuen Normalität müsste auch die Abrüstung dieser Art von Moral gehören.

Hans Winkler lebt als Journalist in Wien.