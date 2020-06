Bangladesch und Griechenland Corona verschärft Krisen in Flüchtlingslagern

Facebook

Hygiene und Versorgung sind auch ohne Covid herausfordernd © Sonne International

Rund 855.000 Menschen hausen in insgesamt 34 Camps in Cox’s Bazaar im Südosten von Bangladesch. Zusammengenommen ist es das größte Flüchtlingslager der Welt, entstanden nach einer ethnischen Säuberung des Militärs in Myanmar gegen die muslimische Minderheit der Rohingya, die in das Nachbarland Bangladesch flüchten mussten und dort seit 2017 unter verheerenden Bedingungen in Baracken ausharren müssen. Spendengelder, die NGOs vor Ort dringend benötigen, um helfen zu können, gehen immer weiter zurück, und eine Lösung für die Hunderttausenden Menschen ist nicht in Sicht.