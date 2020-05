Gute Nachricht aus den USA"Ich bin 101 Jahre alt - und ich habe Covid besiegt!"

Facebook

Die Leiterin des North Westchester Restorative Therapy & Nursing Center, ein Altersheim in Mohegan Lake (US-Bundesstaat New York), will die Meldung weltweit via Facebook verbreiten: "Sie zeigt einfach, dass es Hoffnung gibt, dass man diese Krankheit auch mit 101 Jahren überwinden kann." Denn einer ihrer Schützlinge, die 101-jährige Angelina Friedman, hat Covid-19 überlebt - und nicht nur das: Die alte Dame sei schon wieder so agil wie vor ihrer Erkrankung, betonte sie gegenüber CNN.