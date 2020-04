Maskenlieferungen Türkei will Schutzausrüstung nach Österreich liefern

rotz des bestehenden Exportverbots für medizinische Schutzausrüstung hat der türkische Botschafter in Österreich, Ozan Ceyhun, am Donnerstag gegenüber der APA eine Sondergenehmigung für die Lieferung von Masken und Overalls nach Österreich angekündigt. Er bat zugleich um Verständnis für die Ausfuhrbeschränkungen. "Unser Land braucht in der jetzigen Situation selbst dringend Schutzmaterial."